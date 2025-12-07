Келлог: Мы на последних 10 метрах к завершению войны РФ. Ключевые вопросы – ЗАЭС и Донбасс

Кит Келлог (Фото: EPA/FABIO CIMAGLIA)

Мирное соглашение о войне России против Украины якобы уже выходит на финишную прямую, но ключевыми остаются вопросы контроля Донецкой области и Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана.

"Если вы военный, то знаете, что последние "10 метров" самые сложные. И я думаю, что мы сейчас на последних 10 метрах к завершению этого конфликта", – сказал он.

Келлог считает, что если вопросы контроля над Донбассом и ЗАЭС разрешатся, то и остальное "встанет на свои места".

Он также отметил, что урегулирование этой "беспрецедентной войны" дается тяжело. Россия вышла из Афганистана после потери 18 000 военных, США оставили Вьетнам после потери 58 000 бойцов.

"Украина и Россия вместе потеряли свыше 2 млн. Подумайте об этом, это ужасные цифры. Поэтому нам необходимо положить конец конфликту", – сказал Келлог.