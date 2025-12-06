"Снять угрозу третьего вторжения РФ". Зеленский и делегация имели новый разговор со Штатами

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский и участники украинской делегации имели новый звонок со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером насчет окончания войны РФ против Украины. Об этом сообщил глава государства в своих соцсетях.

Со стороны Украины в разговоре также приняли участие начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и главой украинской делегации и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. Зеленский отметил, что телефонный разговор был "длинным и содержательным", а также "очень предметным, конструктивным".

"Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина настроена и в дальнейшем работать честно с США, чтобы "реально принести мир". Президент добавил, что стороны договорились о следующих шагах и форматах переговоров с Вашингтоном.

Традиционно, глава государства поблагодарил своего американского коллегу Трампа "за такой интенсивный подход к переговорам".

"Жду Рустема Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом. Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход – все должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления", – подытожил руководитель Украины.