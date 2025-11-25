О сокращении ВСУ на переговорах в Женеве речь не шла. Гнатов объяснил что обсуждали
На переговорах украинской и американской делегаций по мирному плану в Женеве речь не шла о сокращении Вооруженных Сил Украины. Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
"Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных Сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема", – сообщил он.
По словам Гнатова, как со стороны Киева, так и со стороны Вашингтона звучала "правильная мысль" относительно того, что лучшей гарантией для Украины будут оснащенная и боеспособная армия.
От понимания того, каким в дальнейшем будет украинское войско зависит и то, как Генштаб планирует поощрять военнослужащих оставаться в строю после завершения боевых действий. По словам Гнатова, понимание, что именно надо делать, в Генштабе существует.
"Здесь должны работать все институции. Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба. Наше видение есть. Это рабочий документ, он прорабатывается", – резюмировал генерал-лейтенант.
- В первоначальной версии плана, предложенного США, говорилось, что Украина должна отказаться от Донбасса и части вооружения, а также сократить численность ВСУ до 600 000.
- Однако впоследствии FT сообщило, что переговоры в Женеве сократили "мирный план" с 28 до 19 пунктов, но какие положения убрали – официально неизвестно. Все 28 пунктов предыдущего плана – здесь.
- 25 ноября Трамп заявил, что, по его мнению, стороны очень близкие к заключению сделки. Он также отправил Виткоффа на переговоры с Путиным, а Дрисколл приедет в Украину.
