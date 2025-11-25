О сокращении ВСУ на переговорах в Женеве речь не шла. Гнатов объяснил что обсуждали

Начальник Генштаба объяснил, о чем разговаривали Украина и США на переговорах в Женеве

Андрей Гнатов (Фото: Руслан Канюка/Главное управление коммуникаций ВС Украины)

На переговорах украинской и американской делегаций по мирному плану в Женеве речь не шла о сокращении Вооруженных Сил Украины. Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

"Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных Сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема", – сообщил он.

По словам Гнатова, как со стороны Киева, так и со стороны Вашингтона звучала "правильная мысль" относительно того, что лучшей гарантией для Украины будут оснащенная и боеспособная армия.

От понимания того, каким в дальнейшем будет украинское войско зависит и то, как Генштаб планирует поощрять военнослужащих оставаться в строю после завершения боевых действий. По словам Гнатова, понимание, что именно надо делать, в Генштабе существует.

"Здесь должны работать все институции. Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба. Наше видение есть. Это рабочий документ, он прорабатывается", – резюмировал генерал-лейтенант.