Про скорочення ЗСУ на переговорах у Женеві не йшлося. Гнатов пояснив, що обговорювали
На переговорах української та американської делегацій щодо мирного плану у Женеві не йшлося про скорочення Збройних Сил України. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
"Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема", – повідомив він.
За словами Гнатова, як зі сторони Києва, так і зі сторони Вашингтона звучала "правильна думка" щодо того, що найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія.
Від розуміння того, яким надалі буде українське військо залежить і те, як Генштаб планує заохочувати військовослужбовців залишатися в строю після завершення бойових дій. За словами Гнатова, розуміння, що саме треба робити, в Генштабі існує.
"Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу. Наша візія є. Це робочий документ, він опрацьовується", – резюмував генерал-лейтенант.
- У початковій версії плану, запропонованого США, йшлося, що Україна має відмовитися від Донбасу і частини озброєння, а також скоротити чисельність ЗСУ до 600 000.
- Однак згодом FT повідомило, що переговори в Женеві скоротили "мирний план" з 28 до 19 пунктів, але які положення прибрали – офіційно невідомо. Усі 28 пунктів попереднього плану – тут.
- 25 листопада Трамп заявив, що, на його думку, сторони дуже близькі до укладення угоди. Він також відрядив Віткоффа на переговори з Путіним, а Дрісколл приїде в Україну.
