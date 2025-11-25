Про скорочення ЗСУ на переговорах у Женеві не йшлося. Гнатов пояснив, що обговорювали

Начальник Генштабу пояснив, про що розмовляли Україна та США на переговорах у Женеві

Андрій Гнатов (Фото: Руслан Канюка/Головне управління комунікацій ЗС України)

На переговорах української та американської делегацій щодо мирного плану у Женеві не йшлося про скорочення Збройних Сил України. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема", – повідомив він.

За словами Гнатова, як зі сторони Києва, так і зі сторони Вашингтона звучала "правильна думка" щодо того, що найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія.

Від розуміння того, яким надалі буде українське військо залежить і те, як Генштаб планує заохочувати військовослужбовців залишатися в строю після завершення бойових дій. За словами Гнатова, розуміння, що саме треба робити, в Генштабі існує.

"Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу. Наша візія є. Це робочий документ, він опрацьовується", – резюмував генерал-лейтенант.