Трамп про мирний план для України: Думаю, ми дуже близькі до укладення угоди

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Сторони близькі до укладення мирної угоди у війні Росії проти України. Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в саду Білого дому на церемонії помилування індички з нагоди Дня подяки.

"Це непросто, але я думаю, ми впораємося. Я думаю, ми дуже близькі до укладення угоди... Я думаю, ми досягаємо прогресу", – сказав він.

Президент США вкотре заявив, що за жовтень у війні Росії проти України загинули 25 000 українських і російських солдатів. Також він нагадав про "закінчення кількох воєн" і про те, що думав, що зупинити повномасштабну війну в Україні буде легше.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив Axios, що президент Володимир Зеленський хоче зустрітися з Трампом у День подяки для остаточного обговорення плану миру. Він натякнув, що зустріч у святкові дні може мати "символічне значення".