Трамп про мирний план для України: Думаю, ми дуже близькі до укладення угоди
Сторони близькі до укладення мирної угоди у війні Росії проти України. Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в саду Білого дому на церемонії помилування індички з нагоди Дня подяки.
"Це непросто, але я думаю, ми впораємося. Я думаю, ми дуже близькі до укладення угоди... Я думаю, ми досягаємо прогресу", – сказав він.
Президент США вкотре заявив, що за жовтень у війні Росії проти України загинули 25 000 українських і російських солдатів. Також він нагадав про "закінчення кількох воєн" і про те, що думав, що зупинити повномасштабну війну в Україні буде легше.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив Axios, що президент Володимир Зеленський хоче зустрітися з Трампом у День подяки для остаточного обговорення плану миру. Він натякнув, що зустріч у святкові дні може мати "символічне значення".
- 24 листопада голова Ради Стефанчук озвучив "червоні лінії" України у мирних переговорах. Наступного дня Єрмак заявив, що поточний проєкт "мирного плану" відповідає інтересам України.
- 25 листопада британський прем'єр Стармер повідомив, що Європа працюватиме над мирним планом США, власної альтернативи не буде.
