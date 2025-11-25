Зеленський хоче зустрітися з Трампом у День подяки для остаточного обговорення миру

Зеленський хоче зустрітися з Трампом у День подяки для остаточного обговорення мирудоповнено
Президент Володимир Зеленський нібито хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якомога швидше", щоб завершити роботу над угодою про закінчення повномасштабної війни. Не відкидається, що в День подяки 27 листопада. Про це Axios сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Делегації США й України нібито в принципі узгодили більшість аспектів мирного плану, однак український президент хоче обговорити пункт про територіальні поступки з самим Трампом. Неназваний чиновник зі США підтвердив, що з українською стороною велися переговори про зустріч цього або наступного тижня, але точної дати не визначено.
Очікується, що Трамп виїде з Вашингтона ввечері 25 листопада і планує прибути в Мар-а-Лаго до 30 листопада. За словами Єрмака, зустріч у святкові дні може мати "символічне значення".
"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якнайшвидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити його історичну місію з припинення цієї війни. Тому що [Трамп] може сказати: "Дивіться, наша позиція з українцями підтверджена й узгоджена. Ми її підтримуємо і продовжуємо зараз говорити з росіянами"", – сказав очільник ОП.
ДОПОВНЕНО о 20:30. Зеленський, виступаючи на онлайн-засіданні коаліції охочих, заявив, що готовий до зустрічі з Трампом та обговорення "чутливих моментів" мирної угоди.
"Україна має рамку, розроблену нашими командами в Женеві. Ця рамка на столі, і ми готові рухатися вперед разом зі США та особисто президентом Трампом, з Європою та іншими партнерами. Є чутливі моменти для обговорення, вони все ще є. І ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною", – сказав президент.
- 24 листопада FT повідомляло, що переговори в Женеві скоротили "мирний план" з 28 до 19 пунктів. А в українському МЗС заявили, що особливо чутливі пункти мирного плану будуть узгоджені особисто Зеленським і Трампом.
- У Білому домі заявили, що в мирному плані залишилося опрацювати кілька пунктів, а Трамп налаштований оптимістично.
- За даними Axios, українська делегація на чолі з Будановим веде переговори в Абу-Дабі з РФ та США, хоча передбачалася зустріч лише голів військових розвідок Києва та Москви.
