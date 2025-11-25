Зеленський хоче зустрітися з Трампом у День подяки для остаточного обговорення миру

Президент каже, що в мирній угоді досі є "чутливі моменти", які потрібно обговорити з лідером США

Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент Володимир Зеленський нібито хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якомога швидше", щоб завершити роботу над угодою про закінчення повномасштабної війни. Не відкидається, що в День подяки 27 листопада. Про це Axios сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Делегації США й України нібито в принципі узгодили більшість аспектів мирного плану, однак український президент хоче обговорити пункт про територіальні поступки з самим Трампом. Неназваний чиновник зі США підтвердив, що з українською стороною велися переговори про зустріч цього або наступного тижня, але точної дати не визначено.

Очікується, що Трамп виїде з Вашингтона ввечері 25 листопада і планує прибути в Мар-а-Лаго до 30 листопада. За словами Єрмака, зустріч у святкові дні може мати "символічне значення".

"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якнайшвидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити його історичну місію з припинення цієї війни. Тому що [Трамп] може сказати: "Дивіться, наша позиція з українцями підтверджена й узгоджена. Ми її підтримуємо і продовжуємо зараз говорити з росіянами"", – сказав очільник ОП.

ДОПОВНЕНО о 20:30. Зеленський, виступаючи на онлайн-засіданні коаліції охочих, заявив, що готовий до зустрічі з Трампом та обговорення "чутливих моментів" мирної угоди.

"Україна має рамку, розроблену нашими командами в Женеві. Ця рамка на столі, і ми готові рухатися вперед разом зі США та особисто президентом Трампом, з Європою та іншими партнерами. Є чутливі моменти для обговорення, вони все ще є. І ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною", – сказав президент.