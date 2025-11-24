Особливо чутливі пункти мирного плану будуть узгоджені особисто Зеленським і Трампом – МЗС
Вашингтон чує застереження Києва щодо низки пунктів мирного плану і сприймає їх, водночас особливо чутливі питання будуть винесені на рівень президента США Дональда Трампа й українського лідера Володимира Зеленського. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
"Потрібен реальний мир і гарантія, що ця агресія не буде повторена навіть після досягнення миру. Для нас що дуже важливо? Що американська сторона чує українські позиції і сприймає їх. У нас були там певні застереження щодо низки пунктів. Американська сторона сприймає ці застереження і чує їх", – сказав Тихий.
Він відмовився уточнити, про які саме пункти йдеться. Речник додав, що делегації на переговорах у Женеві "проходили пункт за пунктом".
"Подальша робота ще буде. Оновлений рамковий текст уже існує, але продовжиться ще робота над низкою пунктів, і особливо чутливі будуть винесені на рівень президентів України та США", – сказав Тихий.
Він вважає "добрим" те, що делегація мала змогу напряму ці застереження обговорити з представниками США. Речник МЗС назвав розмову "конструктивною, орієнтованою на результат".
- 23 листопада у Женеві відбулася низка зустрічей за участі України, США та Європи для обговорень мирного плану.
- Рубіо позитивно оцінив переговори з українською делегацією у Швейцарії, однак не навів жодних деталей щодо домовленостей.
- Україна та США вийшли з заявою за результатами переговорів. Вони домовилися продовжити роботу над спільними пропозиціями й підтримувати тісний контакт із європейцями.
- CBS News писав, що США й Україна обговорюють можливість візиту Зеленського до Вашингтона цього тижня.
