Особливо чутливі пункти мирного плану будуть узгоджені особисто Зеленським і Трампом – МЗС

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Вашингтон чує застереження Києва щодо низки пунктів мирного плану і сприймає їх, водночас особливо чутливі питання будуть винесені на рівень президента США Дональда Трампа й українського лідера Володимира Зеленського. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Потрібен реальний мир і гарантія, що ця агресія не буде повторена навіть після досягнення миру. Для нас що дуже важливо? Що американська сторона чує українські позиції і сприймає їх. У нас були там певні застереження щодо низки пунктів. Американська сторона сприймає ці застереження і чує їх", – сказав Тихий.

Він відмовився уточнити, про які саме пункти йдеться. Речник додав, що делегації на переговорах у Женеві "проходили пункт за пунктом".

"Подальша робота ще буде. Оновлений рамковий текст уже існує, але продовжиться ще робота над низкою пунктів, і особливо чутливі будуть винесені на рівень президентів України та США", – сказав Тихий.

Він вважає "добрим" те, що делегація мала змогу напряму ці застереження обговорити з представниками США. Речник МЗС назвав розмову "конструктивною, орієнтованою на результат".