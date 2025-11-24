Стармер відзначив прогрес щодо миру, але попередив, що "попереду багато роботи"

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відзначив прогрес у переговорах про встановлення миру, проте наголосив, що попереду ще багато роботи. Його слова наводить канал Sky News.

За його словами, уряд Британії та його союзники досягли "прогресу" у забезпеченні "справедливого та міцного миру" в Україні. Однак він попередив, що всі повинні "докласти всіх зусиль", щоб досягти будь-якої угоди.

Його коментарі з’явилися після переговорів у Женеві 23 листопада, в яких взяв участь радник прем'єр-міністра Великої Британії з національної безпеки Джонатан Пауелл.

Відповідаючи на запитання журналістів про переговори, Стармер сказав у понеділок: "Усі абсолютно зосереджені на тому, що нам потрібно отримати з цього, а саме на справедливому та тривалому мирі. Обидва ці слова мають значення. Мир має бути справедливим, і, очевидно, питання, що стосуються України, мають вирішуватися Україною, але він також має бути тривалим і стійким".

Він додав, що "попереду багато роботи". Зокрема, британський прем'єр згадав про заплановане на 25 листопада засідання "коаліції охочих", яке відбудеться в онлайн-форматі.

Стармер наголосив, що це важливо для України, але "це також важливо для всіх нас, оскільки конфлікт в Україні безпосередньо вплинув на Сполучене Королівство".

Прем'єр Британії підбив підсумок: "Так, прогрес є, але доведеться ще багато зробити. Але ми всі засукали рукави, готові до важкої роботи, сподіваюся, щоб досягти правильного результату".