Після переговорів у Женеві "коаліція охочих" збереться в онлайн-форматі

Учасники "коаліції охочих" обговорять результати перемовин між Києвом та Вашингтоном, які відбулися 23 листопада

Засідання коаліції (Ілюстративне фото: Ludovic Marin/EPA)

У вівторок, 25 листопада, "коаліція охочих" щодо підтримки України збереться на зустріч у віртуальному форматі. Про це повідомила речниця Європейської комісії, передає агентство Reuters.

Лідери країн, що входять до "коаліції охочих", які підтримують Україну, проведуть цього вівторка відеоконференцію. Хто саме візьме участь в онлайн-зустрічі, речниця не уточнила.

Учасники обговорять результати перемовин між Києвом та Вашингтоном, які відбулися в Женеві, щодо того, як припинити російсько-українську війну.

Reuters нагадало, що коаліція, очолювана Великою Британією та Францією, має на меті надати підтримку Україні після досягнення мирного врегулювання, зокрема шляхом спрямування миротворчих військ.

Країни Європейського Союзу також продовжують роботу над репараційним кредитом для України, і це питання стає дедалі більш нагальним, додали в Єврокомісії.

23 листопада у Женеві відбулася низка зустрічей за участі України, США та Європи для обговорень мирного плану.

Рубіо позитивно оцінив переговори з українською делегацією у Швейцарії, однак не навів ніяких деталей щодо домовленостей.

Україна та США вийшли із заявою за результатами переговорів. Вони домовилися найближчими днями продовжити роботу над спільними пропозиціями й підтримувати тісний контакт із європейцями.