После переговоров в Женеве "коалиция желающих" соберется в онлайн-формате

Участники "коалиции желающих" обсудят результаты переговоров между Киевом и Вашингтоном, которые состоялись 23 ноября

Заседание коалиции (Иллюстративное фото: Ludovic Marin/EPA)

Во вторник, 25 ноября, "коалиция желающих" по поддержке Украины соберется на встречу в виртуальном формате. Об этом сообщила спикер Европейской комиссии, передает агентство Reuters.

Лидеры стран, входящих в "коалицию желающих", которые поддерживают Украину, проведут в этот вторник видеоконференцию. Кто именно примет участие в онлайн-встрече, спикер не уточнила.

Участники обсудят результаты переговоров между Киевом и Вашингтоном, которые состоялись в Женеве, относительно того, как прекратить российско-украинскую войну.

Reuters напомнило, что коалиция, возглавляемая Великобританией и Францией, имеет цель предоставить поддержку Украине после достижения мирного урегулирования, в частности путем направления миротворческих войск.

Страны Европейского Союза также продолжают работу над репарационным кредитом для Украины, и этот вопрос становится все более насущным, добавили в Еврокомиссии.

23 ноября в Женеве состоялся ряд встреч с участием Украины, США и Европы для обсуждения мирного плана.

Рубио положительно оценил переговоры с украинской делегацией в Швейцарии, однако не привел никаких деталей относительно договоренностей.

Украина и США вышли с заявлением по результатам переговоров. Они договорились в ближайшие дни продолжить работу над совместными предложениями и поддерживать тесный контакт с европейцами.