После переговоров в Женеве Украина и США выступили с совместным заявлением

По результатам переговоров стороны согласовали рамочный документ и договорились о дальнейшей работе

Андрей Ермак и Марко Рубио на переговорах в Женеве (Фото: Андрей Ермак / Telegram))

Украина и Соединенные Штаты Америки после переговоров в Женеве согласовали обновленный рамочный документ по мирному плану, окончательные решения будут принимать президенты обоих государств. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Офисом президента Украины.

23 ноября 2025 года представители США и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского "мирного плана". Переговоры были "конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира". По мнению обеих сторон, консультации были "крайне продуктивными".

"Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир", – говорится в заявлении.

Обе стороны договорились в ближайшие дни продолжить работу над совместными предложениями и поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами во время процесса.