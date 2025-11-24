После переговоров в Женеве Украина и США выступили с совместным заявлением
Украина и Соединенные Штаты Америки после переговоров в Женеве согласовали обновленный рамочный документ по мирному плану, окончательные решения будут принимать президенты обоих государств. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Офисом президента Украины.
23 ноября 2025 года представители США и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского "мирного плана". Переговоры были "конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира". По мнению обеих сторон, консультации были "крайне продуктивными".
"Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир", – говорится в заявлении.
Обе стороны договорились в ближайшие дни продолжить работу над совместными предложениями и поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами во время процесса.
- На фоне переговоров по мирному плану США Зеленский на фоне переговоров по мирному плану сообщил, что некоторые "субъекты из Украины" начали продвигать российскую позицию.
- Рубио положительно оценил переговоры с украинской делегацией в Швейцарии, однако не привел никаких деталей по поводу договоренностей.
