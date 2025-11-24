Стармер отметил прогресс по миру, но предупредил, что "впереди много работы"

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил прогресс в переговорах об установлении мира, однако подчеркнул, что впереди еще много работы. Его слова приводит канал Sky News.

По его словам, правительство Британии и его союзники достигли "прогресса" в обеспечении "справедливого и прочного мира" в Украине. Однако он предупредил, что все должны "приложить все усилия", чтобы достичь любого соглашения.

Читайте также План Уиткоффа-Дмитриева. Что в Брюсселе говорят о закулисных играх

Его комментарии появились после переговоров в Женеве 23 ноября, в которых принял участие советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

Отвечая на вопрос журналистов о переговорах, Стармер сказал в понедельник: "Все абсолютно сосредоточены на том, что нам нужно извлечь из этого, а именно на справедливом и длительном мире. Оба эти слова имеют значение. Мир должен быть справедливым, и, очевидно, вопросы, касающиеся Украины, должны решаться Украиной, но он также должен быть длительным и устойчивым".

Он добавил, что "впереди много работы". В частности, британский премьер упомянул о запланированном на 25 ноября заседании "коалиции желающих", которое состоится в онлайн-формате.

Стармер подчеркнул, что это важно для Украины, но "это также важно для всех нас, поскольку конфликт в Украине непосредственно повлиял на Соединенное Королевство".

Премьер Британии подвел итог: "Да, прогресс есть, но придется еще много сделать. Но мы все засучили рукава, готовы к тяжелой работе, надеюсь, чтобы достичь правильного результата".