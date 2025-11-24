FT: Переговори в Женеві призвели до скорочення "мирного плану" з 28 до 19 пунктів

План врегулювання війни Росії проти України скоротили на дев'ять пунктів під час перемовин української й американської делегацій

Переговори у Женеві (Фото: Martial Trezzini/EPA)

План врегулювання війни Росії проти України, запропонований Сполученими Штатами, змінили під час переговорів 23 листопада в Женеві. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих з цим питанням.

Переговори в неділю призвели до того, що мирний план було скорочено до 19 пунктів з початкових 28, заявили вони.

Співрозмовники не уточнили, які саме елементи були вилучені із документа.

Медіа нагадало, що напередодні переговорів європейські лідери висловили занепокоєння щодо деяких пунктів плану, зокрема вимог щодо санкцій проти Москви й замороження російських суверенних активів, які, за їхніми словами, мали вирішувати в Європейському Союзі.

Після переговорів у Женеві державний секретар США Марко Рубіо сказав, що остаточний текст має бути схвалений президентом Володимиром Зеленським і його американським колегою Дональдом Трампом, перш ніж його буде відправлено до Москви.