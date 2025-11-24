"Ми, чехи, дуже добре знаємо, що це таке". Павел застеріг від нової Мюнхенської угоди

Петр Павел (Фото: Albert Zawada/EPA)

Президент Чехії Петр Павел переконаний, що Україна має бути представлена в будь-яких переговорах щодо врегулювання війни й застеріг від повторення Мюнхенської угоди. Таку думку він висловив в інтерв’ю польському TVN24+, записаному до переговорів у Женеві, передає британська газета The Guardian.

Президент Чехії наполягає на тому, що Україна має бути повністю залучена до будь-яких перемовин з Росією, заявивши, що виключення країни з переговорів викличе паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року, сказавши: "це їхня територія, це їхня країна, їхній народ, їхнє життя".

Павел попередив, що будь-які рішення без суттєвої участі України ризикують створити подібність до Мюнхена, "і ми, чехи, дуже добре знаємо, що це таке".

Президент Чехії відкинув початкові вимоги Росії, наприклад, обмеження щодо можливості України вступати до НАТО. Але він також визнав, що хоча повністю розуміє, що "сама думка про втрату навіть дюйма території є надзвичайно болісною" для українців, з огляду на поточний стан справ на полі бою "реалістично, певна втрата території [на користь Росії] є дуже ймовірною".

Однак він наполіг на тому, що будь-яка така територія ніколи не повинна визнаватися юридично російською. Спираючись на свій досвід у сфері безпеки, Павел також сказав, що колективний Захід повинен прагнути врегулювання деяких ширших питань з Росією, поновлюючи договори про контроль над озброєннями та регулюючи військові навчання.

ДОВІДКА Мюнхенська угода – документ, підписаний у ніч проти 30 вересня 1938 року на міжнародній конференції главами урядів Німеччини (Адольф Гітлер), Великої Британії (Невілл Чемберлен), Франції (Едуард Даладьє) та Італії (Беніто Муссоліні). На ній без участі представників Чехо-Словаччини обговорено вимогу Німеччини про передання їй Судетської області з переважно (понад 3 млн осіб) німецьким населенням. Документ передбачав відторгнення від Чехо-Словаччини та передання Німеччині у термін із 1 жовтня до 10 жовтня 1938 року Судетської області з усіма укріпленнями, обладнанням, озбро­єнням, заводами, шахтами, залізницями, запасами сировини тощо.

23 листопада десятки політиків України та Європи публічно звернулися до Трампа й застерегли його від умиротворення агресора перед обговоренням "мирного плану".

У початковій версії плану, запропонованого США, йшлося, що Україна має відмовитися від Донбасу і частини озброєння, а також скоротити чисельність ЗСУ до 600 000. Усі 28 пунктів плану – тут.