Політики України та Європи у спільній заяві застерегли Трампа від умиротворення агресора

Підписанти переконані, що Росія веде агресію не лише проти України та Європи, а й проти Штатів як лідера вільного світу

Дональд Трамп (Фото: Graeme Sloan/EPA)

Десятки політиків України та Європи публічно звернулися до президента США Дональда Трампа й застерегли його від умиротворення агресора перед обговоренням "мирного плану". Відповідну заяву LIGA.net надіслав голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, який є одним із підписантів.

"Існування України та її народу перебуває під загрозою. День за днем, ніч за ніччю вони [українці] страждають від ударів російських безпілотників та ракет. Вони [росіяни] вбивають мирних жителів, перетворюють житлові будинки на руїни та знищують енергетичну інфраструктуру. Мета – змусити країну підкоритися і залишити її народ у темряві та розпачі", – йдеться у зверненні.

Підписанти констатували, що Росія веде жорстоку та незаконну війну, нічим не спровоковану агресію проти України, Європи й, як наслідок, проти США як лідера вільного світу. Мета РФ – захопити території з порушенням міжнародного права, знищити українську державність, відновити гегемонію в Європі й зруйнувати порядок, заснований на правилах.

"У цій ситуації будь-яке умиротворення Росії як агресора, будь-які спроби чинити тиск на Україну як жертву цієї агресії, морально погані і є образою людської порядності. Схилятися перед Росією означає відмовлятися від спільних цінностей і вкидати вільний світ в анархію і хаос", – зазначається в заяві.

Вони вважають, що сильне американське лідерство – єдина надія. Підписанти стверджують, що "залякана Америка ніколи більше не зможе бути великою, залякана Америка ніколи не може бути першою". Америка велика та перша лише тоді, коли вона непохитно відстоює свободу, демократію, повагу до прав людини та верховенство права, йдеться у зверненні.

Підписанти переконані, що світ спостерігає за тим, що відбувається в Україні – країни, яким загрожують авторитарні режими, піддадуться подальшій агресії, якщо Росія не буде переможена в Україні.

Вони вітають зусилля Трампа щодо досягнення миру, але у цьому контексті згадали слова 40-го президента США Рональда Рейгана, сказані ним у відповідь на запитання щодо його стратегії взаємодії з Радянським Союзом: "Ми перемагаємо, вони програють".

"Це має бути наша спільна стратегія взаємодії з Росією, а також розробка мирного плану, що забезпечує справедливий та міцний світ. США, Україна та вільний світ мають перемогти; Росія та її вісь злих союзників мають програти", – резюмували політики.

Свої підписи під зверненням поставили понад 40 осіб, зокрема українські нардепи Мережко, Вадим Галайчук, Іванна Климпуш-Цинцадзе, депутати Європарламенту Дайнюс Жалимас, Ріхальдс Кольс, Наталі Луазо, віцеголова парламенту Молдови Дойна Герман, а також представники грузинської опозиції й члени парламентів європейських держав.