WP: Європа підготувала власні пропозиції до плану Трампа

Лідери на зустрічі G20 (Фото: Thomas Mukoya/EPA)

У суботу, 22 листопада, європейські лідери підготували власні рекомендації до "мирного плану", запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на відповідний документ.

Напередодні на полях зустрічі G20 в Йоганнесбурзі понад десяток європейських лідерів підготували контрпропозицію, назвавши початковий план "основою, яка вимагатиме додаткової роботи".

Група, до якої входили президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, у спільній заяві наголосили, що вони "стурбовані пропонованими обмеженнями для Збройних Сил України, які зроблять Україну вразливою для майбутніх нападів".

"Ми знову заявляємо: реалізація положень, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, вимагатиме згоди членів ЄС та НАТО", – йдеться у заяві від 22 листопада.

Згідно з європейською пропозицією, жодних обмежень на ЗСУ не накладаються. Крім цього, європейці вважають, що Україна має повернути контроль над окупованою Запорізькою атомною електростанцією та Каховською гідроелектростанцією.

Також лідери держав Європи вважають, що Україна має користуватися "безперешкодним проходом" річкою Дніпро та контролювати Кінбурнську протоку. Решта територіальних спорів має вирішуватися після припинення вогню, переконані вони.

Високопоставлені європейські чиновники, зокрема офіційні особи Франції, Німеччини та Великої Британії, мають намір приєднатися до переговорів щодо плану в Женеві в неділю, повідомив неназваний посадовець.