Європа й партнери зреагували на 28 пунктів Трампа

Євросоюз і 11 держав "стурбовані" ідеєю скорочення ЗСУ й готові долучитися до роботи над новим американським документом

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Проєкт нового мирного плану Сполучених Штатів є "основою, яка потребує додаткової роботи". Про це у своїй спільній заяві зауважили керівники Європейського Союзу, дев'ятьох країн континенту, а також Канади та Японії.

На думку політиків, початковий проєкт цього плану на 28 пунктів містить "важливі елементи, які будуть необхідними для досягнення справедливого і тривалого миру".

"Тому ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка потребує додаткової роботи. Ми готові долучитися, щоб забезпечити сталість майбутнього миру", – йдеться у заяві.

Водночас лідери зауважили, що чітко дотримуються принципу, що кордони не можуть бути змінені силою.

Також керівники "стурбовані" запропонованими обмеженнями для Збройних Сил України, які можуть зробити її вразливою для майбутніх атак.

Стосовно питань вступу України до Європейського союзу та НАТО, політики повторили, що реалізація цього потребуватиме згоди членів цих блоків. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна не зможе вступити в НАТО.

Наостанок, лідери наголосили на своїй постійній підтримці України, додавши, що продовжать "тісно координувати" свої дії з Україною та Штатами найближчими днями.

Під цією заявою підписались: керівники Європейської Ради та Європейської Комісії Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн; голови урядів Німеччини (Фрідріх Мерц), Великої Британії (Кір Стармер), Італії (Джорджа Мелоні), Іспанії (Педро Санчес), Нідерландів (Дік Схоф), Ірландії (Міхал Мартін), Норвегії (Йонас Гар Стере); президенти Франції (Емманюель Макрон) та Фінляндії (Александр Стубб); прем'єр-міністри Канади (Марк Карні) та Японії (Санае Такаїчі).