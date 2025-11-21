Трамп вважає, що Україна неминуче втратить ту частину Донбасу, яку зараз контролює
Дональд Трамп (Фото: Anna Rose Layden/EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна так чи інакше втратить Донбас. Таку думку він висловив у радіоінтерв’ю Fox News.

Ведучий, коментуючи "мирний" план США, запитав, чи Україні доведеться відмовитися від частини землі, яку вона не втратила у війні, а також про те, що країна не зможе вступити в НАТО.

"Вони втратять [територію] за короткий проміжок часу, так", – відповів Трамп.

Ведучий уточнив, чи йдеться про весь Донбас.

На що американський президент двічі повторив фразу: "Вони втрачають землі".

"Тож ми тут заради одного. Ми хочемо припинення вбивств", – продовжив він.

Лідер Штатів додав, що за минулий місяць обидві сторони нібито втратили 25 000 людей, і наголосив, що "це вийшло з-під контролю".

  • 3 вересня Зеленський сказав, що на території Донбасу зосереджена потужна частина української лінії оборони, а Росія за понад три роки повномасштабного вторгнення не спромоглася окупувати навіть 30% однієї області.
  • Також президент розповідав, що Путін вихвалявся повною окупацією Донбасу до 15 жовтня, однак цей термін сплив.
  • WP писала, що Путін під час телефонної розмови з Трампом 16 жовтня вимагав, щоб Україна відмовилася від контролю над Донецькою областю, як умову припинення війни.
