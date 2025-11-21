Трамп вважає, що Україна неминуче втратить ту частину Донбасу, яку зараз контролює

Президент США припустив, що Україна втратить територію "за короткий проміжок часу"

Дональд Трамп (Фото: Anna Rose Layden/EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна так чи інакше втратить Донбас. Таку думку він висловив у радіоінтерв’ю Fox News.

Ведучий, коментуючи "мирний" план США, запитав, чи Україні доведеться відмовитися від частини землі, яку вона не втратила у війні, а також про те, що країна не зможе вступити в НАТО.

"Вони втратять [територію] за короткий проміжок часу, так", – відповів Трамп.

Ведучий уточнив, чи йдеться про весь Донбас.

На що американський президент двічі повторив фразу: "Вони втрачають землі".

"Тож ми тут заради одного. Ми хочемо припинення вбивств", – продовжив він.

Лідер Штатів додав, що за минулий місяць обидві сторони нібито втратили 25 000 людей, і наголосив, що "це вийшло з-під контролю".