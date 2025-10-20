Зеленський про "вихід" з Донбасу: А якщо я внесу в Конституцію дві області РФ, вони вийдуть?

Думка росіян не змінилася – вони хочуть, щоб Україна повністю вийшла з Донецької та Луганської областей, сказав Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Фото: EPA / Shawn Thew)

Під час зустрічі у Білому домі 17 жовтня спецпредставник США Стів Віткофф передав президенту Володимиру Зеленському вимогу Росії до України щодо виведення військ з Донецької та Луганської областей. Проте позиція України у цьому питанні залишається незмінною. Про це президент сказав під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

"Думка "рускіх" не змінилася. Вони хочуть, щоб ми повністю вийшли з Донецької та Луганської областей. Я пояснив і президенту Трампу і Стіву Віткоффу, що позиція України в цьому контексті не змінилася. Ми розуміємо, що Стів Віткофф просто передає, що Росія має на увазі. Це не означає, що це його погляд. Принаймні він так говорить", – сказав Зеленський.

Одним з аргументів, які Віткофф озвучив Зеленському, стало те, що Росія внесла ці території до своєї конституції.

"Я запитав у Віткоффа, якщо завтра Путін буде ще щось вносити до конституції РФ після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я, наприклад, внесу в Конституцію України дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це модель, що не працює", – наголосив президент.

Журналісти запитали Зеленського, чи обговорювалась готовність росіян вийти з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей в обмін на вихід України з Донецької та Луганської областей, чи навпаки – Росія обіцяла не окуповувати підконтрольні Україні території Запорізької та Херсонської областей.

Він відповів, що позиція Росії не є до кінця зрозумілою, у ворога немає чіткої позиції щодо цього.

За словами президента, цього разу у Вашингтоні обговорювали лише потенційні територіальні поступки, питань щодо української армії, релігії, мови – не було.

"Але з наших перемовин зрозуміло, якщо Україна "з'їсть те, що поклали на тарілку", тобто погане територіальне рішення, то і все інше вони спробують вирішити без нас", – заявив очільник держави.