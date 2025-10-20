Трамп заперечує, що нібито схиляв Зеленського віддати Путіну весь Донбас
Президент США Дональд Трамп заперечує інформацію Financial Times про те, що під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським він нібито закликав його повністю віддати Росії Донбас. Про це Трамп сказав у коментарі журналістам на борту свого літака, передає Служба швидкого реагування Білого дому.
"Ні, ми це нікого не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лініях, де вони зараз – на лініях фронту", – сказав Трамп.
Він вважає, що обом сторонам слід "повернутися додому, припинити боротьбу і припинити вбивати людей".
У президента США також запитали, що, на його думку, буде з Донбасом.
"Хай все буде розділено, як є. Зараз він [Донбас] уже розділений. Я думаю, що Росія вже контролює 78% території. Залиште все, як є зараз. Вони можуть щось узгодити пізніше", – відповів Трамп.
Співрозмовник Reuters, обізнаний із переговорами, стверджує, що таку позицію Трамп зайняв після того, як Зеленський заявив йому, що добровільно не поступиться жодною територією Москві.
- Увечері 16 жовтня Трамп провів телефонну бесіду з Путіним. Вони обговорили війну Росії проти України й домовилися, що зустрінуться протягом двох тижнів у Будапешті.
- За даними WP, під час телефонної розмови з Трампом саме Путін озвучив вимогу, щоб Україна повністю відмовилася від контролю над Донецькою областю. Лише за цієї умови він нібито готовий припинити війну.
