Трамп заперечує, що нібито схиляв Зеленського віддати Путіну весь Донбас

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заперечує інформацію Financial Times про те, що під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським він нібито закликав його повністю віддати Росії Донбас. Про це Трамп сказав у коментарі журналістам на борту свого літака, передає Служба швидкого реагування Білого дому.

"Ні, ми це нікого не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лініях, де вони зараз – на лініях фронту", – сказав Трамп.

Він вважає, що обом сторонам слід "повернутися додому, припинити боротьбу і припинити вбивати людей".

У президента США також запитали, що, на його думку, буде з Донбасом.

"Хай все буде розділено, як є. Зараз він [Донбас] уже розділений. Я думаю, що Росія вже контролює 78% території. Залиште все, як є зараз. Вони можуть щось узгодити пізніше", – відповів Трамп.

Співрозмовник Reuters, обізнаний із переговорами, стверджує, що таку позицію Трамп зайняв після того, як Зеленський заявив йому, що добровільно не поступиться жодною територією Москві.