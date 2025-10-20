Трамп отрицает, что якобы склонял Зеленского отдать Путину весь Донбасс
Президент США Дональд Трамп отрицает информацию Financial Times о том, что во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским он якобы призвал его полностью отдать России Донбасс. Об этом Трамп сказал в комментарии журналистам на борту своего самолета, передает Служба быстрого реагирования Белого дома.
"Нет, мы это никого не обсуждали. Мы считаем, что им следует просто остановиться на линиях, где они сейчас – на линиях фронта", – сказал Трамп.
Он считает, что обеим сторонам следует "вернуться домой, прекратить борьбу и прекратить убивать людей".
У президента США также спросили, что, по его мнению, будет с Донбассом.
"Пусть все будет разделено, как есть. Сейчас он [Донбасс] уже разделен. Я думаю, что Россия уже контролирует 78% территории. Оставьте все, как есть сейчас. Они могут что-то согласовать позже", – ответил Трамп.
Собеседник Reuters, знакомый с переговорами, утверждает, что такую позицию Трамп занял после того, как Зеленский заявил ему, что добровольно не уступит никаких территорий Москве.
- Вечером 16 октября Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.
- По данным WP, во время телефонного разговора с Трампом именно Путин озвучил требование, чтобы Украина полностью отказалась от контроля над Донецкой областью. Только при этом условии он якобы готов прекратить войну.
