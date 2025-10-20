Трамп отрицает, что якобы склонял Зеленского отдать Путину весь Донбасс

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп отрицает информацию Financial Times о том, что во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским он якобы призвал его полностью отдать России Донбасс. Об этом Трамп сказал в комментарии журналистам на борту своего самолета, передает Служба быстрого реагирования Белого дома.

"Нет, мы это никого не обсуждали. Мы считаем, что им следует просто остановиться на линиях, где они сейчас – на линиях фронта", – сказал Трамп.

Он считает, что обеим сторонам следует "вернуться домой, прекратить борьбу и прекратить убивать людей".

У президента США также спросили, что, по его мнению, будет с Донбассом.

"Пусть все будет разделено, как есть. Сейчас он [Донбасс] уже разделен. Я думаю, что Россия уже контролирует 78% территории. Оставьте все, как есть сейчас. Они могут что-то согласовать позже", – ответил Трамп.

Собеседник Reuters, знакомый с переговорами, утверждает, что такую позицию Трамп занял после того, как Зеленский заявил ему, что добровольно не уступит никаких территорий Москве.