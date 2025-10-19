WP: Путин в разговоре с Трампом требовал полного контроля над Донецкой областью

Диктатор РФ заявил, что якобы согласен на выход из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Sergey Bobylev/EPA)

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 октября требовал, чтобы Украина отказалась от контроля над Донецкой областью, как условие прекращения войны. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников, ознакомленных с содержанием разговора.

Сосредоточение внимания Путина на Донецкой области свидетельствует о том, что он не отступает от предыдущих требований, несмотря на оптимизм Трампа по заключению соглашения, заявили официальные лица.

Президент США публично не комментировал требование Путина к Украине отдать контроль над регионом.

Собеседники добавили, что Путин во время разговора также заявил, что якобы готов сдать части двух других регионов Украины, которые он захватил частично, Запорожской и Херсонской областей, в обмен на полный контроль над Донецкой областью.

Это несколько менее масштабное территориальное требование, чем то, которое он выдвинул в августе на саммите Трампа и Путина на Аляске. Некоторые представители Белого дома представили это как прогресс, по словам одного из чиновников, который был проинформирован о телефонном разговоре с Путиным.

Украинцы вряд ли воспримут это так, сказал другой чиновник, высокопоставленный европейский дипломат.

"Это как продать им собственную ногу за бесценок", — сказал он.

Ни Белый дом, ни Кремль не ответили на запрос журналистов о комментарии.