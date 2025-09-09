Путин заявил американцам, что захватит Донбасс до конца года – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российский диктатор Владимир Путин заявил американцам, что полностью захватит Донбасс до конца текущего года. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу ABC News.

Глава государства объяснил, что Путин не завоевал за три года 70% Донбасса, все это манипуляции. 11 лет назад россияне оккупировали Крым и треть Донбасса.

"После начала полномасштабной войны почти за четыре года они захватили около 30% Донецкой области, не всего Донбасса. И мы сейчас контролируем еще 30%. 32%, если быть точными", – сказал Зеленский.

Он акцентировал, что России удалось захватить за время полномасштабной войны 30% Донецкой области.

"Это много. Но миллион людей. Он потерял миллион людей. Вот эта цена. И это почти четыре года", – подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал, что Путин утверждает, что оккупирует Донбасс в течение трех-четырех месяцев.

"А именно это он говорил американцам, и Белому дому, и представителю президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу. Он говорил, что возьмет Донбасс за два-три, максимум четыре месяца, до конца года, он сказал, он возьмет", – заявил президент.

По мнению Зеленского, россияне не возьмут Донбасс за это время.

"Цена – годы. И миллион людей, а если не годы, а скорее, то просто больше людей. Не миллион людей, а два миллиона. Три миллиона трупов. Вот это цена этого", – отметил глава государства.