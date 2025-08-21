Путин знает, что выхода из Донбасса не будет, но не хочет заканчивать войну – Зеленский

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин знает, что Украина не согласится на вывод своих войск с Донбасса, но целенаправленно этого требует, потому что не хочет мира. Такое мнение он выразил во время общения с журналистами 20 августа.

"Я объяснил [президенту США Дональду Трампу 18 августа], почему наши территории так важны. И я сказал, что Путин хочет нам продать какой-то "воздух" – что он не будет на нас наступать, а за это отдайте то, что вы контролируете. Думаю, это просто его упрек и он понимает, что так оно не будет. Может, на это он и рассчитывает, потому что не хочет заканчивать войну. Заранее дает вам какие-то условия, чтобы вы их не могли воспринимать", – рассказал Зеленский.

Во время этого же общения с прессой президент заявил, что россиянам понадобится не менее четырех лет, чтобы полностью оккупировать Донбасс.

Также глава государства отметил, что средством давления на РФ во время переговоров является нынешнее экономическое состояние страны-агрессора.

Из-за него, считает Зеленский, россияне думают о том, каким образом закончить войну, но с какой-то "победой для себя" – и выбрали выход Украины из Донбасса.