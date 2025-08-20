FT: Европейцы сравнили Донецкую область с Флоридой, Трампа это поразило
Во время переговоров в Вашингтоне европейские лидеры сравнили Донецкую область Украины с американской Флоридой, президента США Дональда Трампа поразила эта аналогия. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.
Один из камней преткновения в мирных переговорах – требование России к Украине уступить территории в Донецкой и Луганской областях в обмен на замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Однако Киев настаивает на том, что не уступит никакие территории.
Два собеседника FT рассказали, что в понедельник, 18 августа, в Белом доме президент Владимир Зеленский и европейцы сравнили передачу части Донецкой области, оставшейся под контролем Сил обороны, с передачей Трампом восточной Флориды.
Они добавили, что президент США был поражен этой аналогией.
- 12 августа Зеленский заявил, что Силы обороны не выйдут из Донбасса.
- 18 августа Трамп встретился с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме. Об этом и других событиях читайте в хронике LIGA.net о ходе переговоров.
