FT: Европейцы сравнили Донецкую область с Флоридой, Трампа это поразило

Россия требует, чтобы Украина уступила территории в Донецкой и Луганской областях в обмен на замораживание линии фронта

Переговоры в США (Фото: ОП)

Во время переговоров в Вашингтоне европейские лидеры сравнили Донецкую область Украины с американской Флоридой, президента США Дональда Трампа поразила эта аналогия. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Один из камней преткновения в мирных переговорах – требование России к Украине уступить территории в Донецкой и Луганской областях в обмен на замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Однако Киев настаивает на том, что не уступит никакие территории.

Два собеседника FT рассказали, что в понедельник, 18 августа, в Белом доме президент Владимир Зеленский и европейцы сравнили передачу части Донецкой области, оставшейся под контролем Сил обороны, с передачей Трампом восточной Флориды.

Они добавили, что президент США был поражен этой аналогией.