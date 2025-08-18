Американская разведка разделилась в оценке военного потенциала РФ на Донбассе – Axios

Покровск (Иллюстративное фото: Донецкая ОВА)

Оценки американской разведки относительно способности России захватить Донецкую область до административных границ расходятся. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Один из прогнозов утверждает, что российская армия может захватить весь Донбасс к октябрю 2025 года. Другой считает российский военный потенциал неубедительным и прогнозирует гораздо более сложную борьбу с непредсказуемым результатом.

По данным источника издания, на встрече на Аляске российский диктатор Владимир Путин сначала выдвинул максималистские требования и был непреклонным, поэтому президент США Дональд Трамп "был готов уйти".

"Если Донецк важен и если нет компромиссов, мы просто не должны затягивать это", – процитировал собеседник американского президента.

Но затем Путин якобы смягчил свою позицию.

Именно поэтому администрация Трампа продолжила реализацию стратегии, в рамках которой Трамп поочередно встречается отдельно с Путиным и президентом Владимиром Зеленским, чтобы впоследствии организовать трехстороннюю встречу и заключить мирное соглашение.