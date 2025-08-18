Американська розвідка розділилася в оцінці військового потенціалу РФ на Донбасі – Axios

Покровськ (Ілюстративне фото: Донецька ОВА)

Оцінки американської розвідки щодо спроможності Росії захопити Донецьку область до адміністративних кордонів різняться. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного співбесідника, обізнаного з питанням.

Одна з оцінок стверджує, що російська армія може захопити весь Донбас до жовтня 2025 року. Інша вважає російський військовий потенціал непереконливим і прогнозує набагато складнішу боротьбу з непередбачуваним результатом.

За даними співрозмовника видання, на зустрічі на Алясці російський диктатор Володимир Путін спочатку висунув максималістські вимоги й був непохитним, тому президент США Дональд Трамп "був готовий піти".

"Якщо Донецьк є важливим і якщо немає поступок, ми просто не повинні це затягувати", – процитував співрозмовник американського президента.

Але потім Путін нібито пом'якшив позицію.

Саме тому адміністрація Трампа продовжила реалізацію стратегії, де Трамп почергово зустрічається окремо з Путіним та президентом Володимиром Зеленським, щоб згодом влаштувати тристоронню зустріч та укласти угоду про мир.