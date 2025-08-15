Метою Путіна залишається повна капітуляція України – американська розвідка
Метою російського диктатора Володимира Путіна залишається військова та політична капітуляція України. Про це заявив заступник голови комітету Сенату США з питань розвідки Марк Ворнер, передає Reuters.
Ворнер повідомив, що американська розвідувальна спільнота дійшла висновку, що Кремль не відмовився від своїх намірів знищити українську державність.
"Метою Путіна залишається повна військова та політична капітуляція України", – сказав сенатор.
За його словами, будь-які угоди, які не передбачають виведення російських військ з України, призведуть до "подальшої агресії з боку Москви".
Ворнер наголосив, що Путін прагне виведення українських військ з Донбасу та інших територій, повалення обраного уряду країни та встановлення проросійського режиму.
"Це не мирні умови. Це ультиматуми, які знищать суверенітет України, загрожуватимуть свободі в усьому світі та зроблять Америку менш безпечною", – заявив Ворнер.
На своїй сторінці у мережі Х сенатор закликав "сподіватися на мир, але не на шкоду свободі України чи принципам Америки".
- 11 серпня сенатор Грем сказав, що Росії та Україні доведеться обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну, однак Київ повинен отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилася.
- 14 серпня держсекретар США Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України та "територіальні суперечки" мають стати частиною мирних переговорів.
- 15 серпня президент США Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі вступу країни до НАТО.
