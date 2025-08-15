Цель Путина остается полной капитуляцией Украины – американская разведка
Целью российского диктатора Владимира Путина остается военная и политическая капитуляция Украины. Об этом заявил заместитель председателя комитета Сената США по разведке Марк Уорнер. передает Reuters.
Уорнер сообщил, что американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что Кремль не отказался от своих намерений уничтожить украинскую государственность.
"Целью Путина остается полная военная и политическая капитуляция Украины", – заявил сенатор.
По его словам, любые соглашения, которые не предусматривают вывод российских войск из Украины, приведут к "дальнейшей агрессии со стороны Москвы".
Уорнер подчеркнул, что Путин стремится к выводу украинских войск из Донбасса и других территорий, свержению избранного правительства страны и установлению пророссийского режима.
"Это не мирные условия. Это ультиматумы, которые уничтожат суверенитет Украины, будут угрожать свободе во всем мире и сделают Америку менее безопасной", – заявил Уорнер.
На своей странице в сети Х сенатор призвал "надеяться на мир, но не в ущерб свободе Украины или принципам Америки".
- 11 августа сенатор Грэм заявил, что России и Украине придется обменяться отдать некоторые территории, чтобы прекратить войну, однако Киев должен получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась.
- 14 августа госсекретарь США Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины и "территориальные споры" должны стать частью мирных переговоров.
- 15 августа президент США Трамп предложил / предположил / подозревалСоединенные Штаты могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не в формате вступления страны в НАТО.
