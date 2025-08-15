Цель Путина остается полной капитуляцией Украины – американская разведка

Москва выдвигает не мирные предложения, а ультиматумы, считает член Комитета Сената США по разведке

Марк Уорнер (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Целью российского диктатора Владимира Путина остается военная и политическая капитуляция Украины. Об этом заявил заместитель председателя комитета Сената США по разведке Марк Уорнер. передает Reuters.

Уорнер сообщил, что американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что Кремль не отказался от своих намерений уничтожить украинскую государственность.

"Целью Путина остается полная военная и политическая капитуляция Украины", – заявил сенатор.

По его словам, любые соглашения, которые не предусматривают вывод российских войск из Украины, приведут к "дальнейшей агрессии со стороны Москвы".

Уорнер подчеркнул, что Путин стремится к выводу украинских войск из Донбасса и других территорий, свержению избранного правительства страны и установлению пророссийского режима.

"Это не мирные условия. Это ультиматумы, которые уничтожат суверенитет Украины, будут угрожать свободе во всем мире и сделают Америку менее безопасной", – заявил Уорнер.

На своей странице в сети Х сенатор призвал "надеяться на мир, но не в ущерб свободе Украины или принципам Америки".