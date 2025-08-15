Трамп предположил, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности, но без НАТО

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не в формате вступления страны в НАТО. Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One на пути в Аляску.

"Возможно. Вместе с Европой и другими странами. Не в форме НАТО... Есть определенные вещи, которые не состоятся. Но да, вместе с Европой это возможно", – сказал президент США.

Во время этого разговора с журналистами Трамп также заявил, что планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным потенциальный "обмен территориями" между Украиной и Россией. Однако он отметил, что принятие решения будет за Украиной.