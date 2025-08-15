Трамп предположил, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности, но без НАТО
Президент США Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не в формате вступления страны в НАТО. Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One на пути в Аляску.
"Возможно. Вместе с Европой и другими странами. Не в форме НАТО... Есть определенные вещи, которые не состоятся. Но да, вместе с Европой это возможно", – сказал президент США.
Во время этого разговора с журналистами Трамп также заявил, что планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным потенциальный "обмен территориями" между Украиной и Россией. Однако он отметил, что принятие решения будет за Украиной.
- 11 августа сенатор Грэм сказал, что России и Украине придется обменяться некоторыми территориями, чтобы прекратить войну, однако Киев должен получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась.
- Politico писало, что Трамп заявил европейским и украинским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности – при определенных условиях.
- 14 августа государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины и "территориальные споры" должны стать частью мирных переговоров.
