Трамп заявил, что обсудит вопрос обмена территориями с Путиным, но решение – за Украиной

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным потенциальный "обмен территориями" между Украиной и Россией. Однако он отметил, что принятие решения будет за Украиной. Так сказал лидер Штатов журналистам на борту самолета Air Force One на пути к Аляске.

"Территориальный обмен лежит на столе, но я должен Украине позволить принимать решение... Я думаю, что они примут правильное решение", – сказал Трамп.

Также президент США заявил, что из встречи с Путиным "что-то получится" и в очередной раз пригрозил России "серьезными последствиями".

"Экономически – да, это будет очень серьезно... Я хотел бы сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней. Да, очень серьезно", – сказал Трамп.