Трамп вылетел на Аляску на встречу с Путиным – видео

Президент США уже полетел на Аляску самолетом Airforce One

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп отправился на Аляску, где состоится встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают Reuters, Sky News и ABC News.

Трамп сначала отправился из Белого дома на авиабазу Эндрюс, откуда он улетел на Аляску самолетом Airforce One.

Он не остановился, чтобы поговорить с журналистами, но помахал рукой, прежде чем зайти внутрь на семичасовой полет.

После личной встречи Трампа с Путиным состоятся переговоры с участием делегаций. Далее ожидается, что президент США и диктатор РФ проведут пресс-конференцию по итогам переговоров.