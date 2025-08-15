Трамп вылетел на Аляску на встречу с Путиным – видео
Президент США Дональд Трамп отправился на Аляску, где состоится встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают Reuters, Sky News и ABC News.
Трамп сначала отправился из Белого дома на авиабазу Эндрюс, откуда он улетел на Аляску самолетом Airforce One.
Он не остановился, чтобы поговорить с журналистами, но помахал рукой, прежде чем зайти внутрь на семичасовой полет.
JUST IN: President Donald Trump boards Air Force One as he departs for high-stakes summit with Russian President Vladimir Putin in Alaska.- ABC News (@ABC) August 15, 2025
Follow live updates: https://t.co/vOBfs02NnM pic.twitter.com/LYHA16BM1P
После личной встречи Трампа с Путиным состоятся переговоры с участием делегаций. Далее ожидается, что президент США и диктатор РФ проведут пресс-конференцию по итогам переговоров.
- Трамп встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Местом саммита определена военная база в Анкоридже. Встреча запланирована на 22:00 по киевскому времени.
- На Аляску уже прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посол в США Александр Дарчиев и российские пропагандисты.
- 14 августа Путин согласовал состав российской делегации. А 15 августа Белый дом обнародовал состав американской делегации на переговорах на Аляске.
- Украина не проиграет и не выиграет от встречи на Аляске, убежден экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. Подробнее о встрече и прогнозах на ее результаты – в разбореLIGA.net.
