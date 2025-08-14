Украина ни проиграет, ни выиграет от встречи на Аляске – дипломат Огрызко

Бывший министр иностранных дел считает, что переговоры Трампа и Путина не изменят ситуацию

Владимир Огрызко (Фото: armyinform)

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске не изменит ситуацию для Украины ни в худшую, ни в лучшую сторону. Такое мнение высказал руководитель Центра исследований России, глава МИД Украины (2007-2009) Владимир Огрызко в комментарии LIGA.net.

Дипломат подчеркнул, что Украина не будет присутствовать на переговорах в Анкоридже, поэтому не стоит ожидать прорыва, учитывая не слишком проукраинскую позицию Трампа.

"Если встреча проходит без Украины, пусть говорят, о чем хотят. Если сохранят поставки оружия и разведывательную информацию, то нам больше ничего от Штатов не нужно", – сказал он.

Огрызко не исключил, что Трамп, не достигнув соглашения с Путиным, может объявить о выходе из переговоров.

Однако такое развитие событий маловероятно, поскольку в команде американского президента, по словам дипломата, много тех, кто объяснит, что это будет выглядеть как поражение.

"Трампу нужна победа. И он ее получит, даже если ничего не добьется от Путина – просто объявит о победе", – сказал дипломат.

Огрызко считает, что Путин поддержит подобные заявления американского лидера.

"Путин продолжит играть перед Трампом, делая вид, что хочет мира, вводя его в заблуждение, чтобы он не ввел дополнительные санкции и не передал оружие Украине. Они нашли друг друга в этой игре", – заявил Огрызко.

Дипломат считает, что все в конечном итоге решится на поле боя.