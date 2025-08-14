Україна не програє і не виграє від зустрічі на Алясці – дипломат Огризко

Колишній міністр МЗС вважає, що переговори Трампа і Путіна не змінять ситуацію

Володимир Огризко (Фото: armyinform)

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці не зсуне ситуацію для України ані в гірший, ані в кращий бік. Таку думку висловив керівник Центру досліджень Росії, глава МЗС України (2007-2009) Володимир Огризко у коментарі LIGA.net.

Дипломат наголосив, що Україна не буде присутня на перемовинах в Анкориджі, тому не варто очікувати на прорив з урахуванням не надто проукраїнської позиції Трампа.

"Якщо зустріч відбувається без України, хай розмовляють, про що хочуть. Якщо збережуть постачання зброї та розвідінформацію, то нам нічого більше від Штатів не потрібно", – сказав він.

Огризко не виключив, що Трамп, не досягши угоди із Путіним, може заявити про вихід з переговорів.

Утім, такий розвиток подій малоймовірний, адже у команді американського президента, за словами дипломата, багато тих, хто пояснить, що це виглядатиме як поразка.

"Трампу потрібна перемога. І він її отримає, навіть якщо нічого не досягне від Путіна – просто заявить про перемогу", – сказав дипломат.

Огризко вважає, що Путін підтримає такі заяви американського лідера.

"Путін буде далі грати перед Трампом, ніби хоче миру, дурячи голову, щоб не ввів додаткових санкцій і не дав зброї Україні. Вони знайшли один одного в цій грі", – заявив Огризко.

Дипломат вважає, що все врешті-решт вирішиться на полі бою.