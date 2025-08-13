Трамп: Если встреча на Аляске пройдет хорошо, то вторая будет между Путиным и Зеленским

Президент США также заявил, что ожидает "хорошую" встречу с Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае успешной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Аляске, следующая будет с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он сказал во время визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

"Первая встреча будет между мной и Путиным. Если первая встреча пройдет хорошо, то вторая встреча уже будет между Путиным и Зеленским. Я там буду, если они захотят. Встреча будет быстрой, я бы так хотел", – сказал президент США.

Трамп также заявил, что ожидает "хорошую" встречу с Путиным 15 августа, а шансы провести вторую встречу между Владимиром Зеленским и Путиным назвал "высокими", но ее может и не быть.

"Если я не получу нужных мне ответов на первой, второй встречи не будет", – сказал он.

Во время этой пресс-конференции Трамп также заявил, что Путин и его страна столкнутся с последствиями, если во время встречи на Аляске он не согласится остановить войну.