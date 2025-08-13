Трамп: Если встреча на Аляске пройдет хорошо, то вторая будет между Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае успешной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Аляске, следующая будет с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он сказал во время визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
"Первая встреча будет между мной и Путиным. Если первая встреча пройдет хорошо, то вторая встреча уже будет между Путиным и Зеленским. Я там буду, если они захотят. Встреча будет быстрой, я бы так хотел", – сказал президент США.
Трамп также заявил, что ожидает "хорошую" встречу с Путиным 15 августа, а шансы провести вторую встречу между Владимиром Зеленским и Путиным назвал "высокими", но ее может и не быть.
"Если я не получу нужных мне ответов на первой, второй встречи не будет", – сказал он.
Во время этой пресс-конференции Трамп также заявил, что Путин и его страна столкнутся с последствиями, если во время встречи на Аляске он не согласится остановить войну.
- 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске по урегулированию войны России против Украины.
- 13 августа европейские лидеры и Зеленский провели онлайн-разговор с Трампом перед его встречей с диктатором.
- Издание CBS News со ссылкой на двух собеседников сообщило 13 августа, что Трамп, Зеленский и Путин могут встретиться в конце следующей недели.
