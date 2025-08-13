CBS News: Трамп, Зеленский и Путин могут встретиться в конце следующей недели
Президент США Дональд Трамп, президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться уже в конце следующей недели. Об этом CBS News сообщили два собеседника, знакомые с этими переговорами.
По словам собеседников, США уже работают над местом для встречи лидеров. Других деталей возможной встречи издание не предоставило.
Известно, что 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске по урегулированию войны России против Украины. Европейские лидеры и Зеленский уже провели онлайн-разговор с Трампом перед его встречей с диктатором.
Во время разговора было сформулировано несколько принципиальных позиций Украины, в частности, относительно территориального вопроса и гарантий безопасности.
На конференции после разговора Зеленский заявил, что его позиция – против территориальных уступок диктатору Путину в обмен на прекращение огня – остается неизменной.
- 7 августа Трамп заявлял, что есть "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, президентом Украины и диктатором РФ.
- В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает несколько форматов встреч на уровне лидеров стран, которые могут прекратить российско-украинскую войну.
Комментарии (0)