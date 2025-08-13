CBS News: Трамп, Зеленский и Путин могут встретиться в конце следующей недели

По словам двух собеседников, США уже работают над местом для встречи лидеров

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп, президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться уже в конце следующей недели. Об этом CBS News сообщили два собеседника, знакомые с этими переговорами.

По словам собеседников, США уже работают над местом для встречи лидеров. Других деталей возможной встречи издание не предоставило.

Известно, что 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске по урегулированию войны России против Украины. Европейские лидеры и Зеленский уже провели онлайн-разговор с Трампом перед его встречей с диктатором.

Во время разговора было сформулировано несколько принципиальных позиций Украины, в частности, относительно территориального вопроса и гарантий безопасности.

На конференции после разговора Зеленский заявил, что его позиция – против территориальных уступок диктатору Путину в обмен на прекращение огня – остается неизменной.