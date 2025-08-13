CBS News: Трамп, Зеленський і Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня
Президент США Дональд Трамп, президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися вже наприкінці наступного тижня. Про це CBS News повідомили два співрозмовники, знайомі з цими переговорами.
За словами співрозмовників, США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів. Інших деталей можливої зустрічі видання не надало.
Відомо, що 15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України. Європейські лідери та Зеленський вже провели онлайн-розмову з Трампом перед його зустріччю з диктатором.
Під час розмови було сформульовано декілька принципових позицій України, зокрема щодо територіального питання та гарантій безпеки.
На конференції після розмови Зеленський заявив, що його позиція – проти територіальних поступок диктатору Путіну в обмін на припинення вогню – залишається незмінною.
- 7 серпня Трамп заявляв, що є "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, президентом України й диктатором РФ.
- Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає декілька форматів зустрічей на рівні лідерів країн, які можуть припинити російсько-українську війну.
Коментарі (0)