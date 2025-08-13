CBS News: Трамп, Зеленський і Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня

За словами двох співрозмовників, США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп, президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися вже наприкінці наступного тижня. Про це CBS News повідомили два співрозмовники, знайомі з цими переговорами.

За словами співрозмовників, США вже працюють над місцем для зустрічі лідерів. Інших деталей можливої зустрічі видання не надало.

Відомо, що 15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України. Європейські лідери та Зеленський вже провели онлайн-розмову з Трампом перед його зустріччю з диктатором.

Під час розмови було сформульовано декілька принципових позицій України, зокрема щодо територіального питання та гарантій безпеки.

На конференції після розмови Зеленський заявив, що його позиція – проти територіальних поступок диктатору Путіну в обмін на припинення вогню – залишається незмінною.