Моя позиція щодо територіальних претензій Росії не змінилася – Зеленський

На онлаін-зустрічі з лідерами США та Європи обговорювалися вимоги Росії щодо українських земель

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Позиція президента Володимира Зеленського щодо можливих територіальних поступок російському диктатору Володимиру Путіну в обмін на припинення вогню залишається незмінною. Про це він заявив на спільній пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи не змінилася думка президента після онлайн-зустрічі з лідерами США та Європи щодо вимоги російського диктатора вийти з Донбасу в обмін на перемир'я, яку Зеленський раніше відкинув, президент відповів негативно.

"Моя позиція не змінилася, тому що вона має фундаментом Конституцію України. Допоки Конституція не змінна, не може змінитися позиція гаранта цієї Конституції", – сказав він.

Зеленський зазначив, що під час онлайн-зустрічі обговорювалися територіальні претензії Росії.

"Я одразу хочу підкреслити: будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватися, не враховуючи нашу державу, наш народ, волю держави та Конституцію України", – заявив він.