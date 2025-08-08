Трамп: Я зустрінусь з Путіним дуже скоро

Президент США підтвердив, що його країна розглядає "обмін територіями" між РФ та Україною

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що "дуже скоро" зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він розповів після підписання декларації про мир з керівниками Азербайджану та Вірменії.

"Я незабаром зустрінуся з президентом Путіним... Він хотів би зустрітися якомога швидше — я згоден з цим, але ми оголосимо про це дуже скоро", - розповів Трамп, зазначивши, що проведення зустрічі затримується через заходи безпеки.

Щодо місця проведення зустрічі, Трамп зазначив, що ця локація "популярна з багатьох причин". Він пообіцяв розкрити її пізніше цього ж дня.

Також Трамп підтвердив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною та Росією у межах цього процесу "на благо обох сторін".

Новина доповнюється...