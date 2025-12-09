В один момент в Покровську вже не було захисників, а потім відбувся наш наступ – Сирський

Головком ЗСУ розповів про ситуацію на Покровському напрямку, який є "головним театром воєнних дій"

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

В один момент осені 2025 року в Покровську Донецької області вже не було українських сил. Однак у середині листопада захисники провели наступ – й наразі продовжують утримувати північ міста. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з керівниками й редакторами українських медіа, у якій взяла участь LIGA.net.

"На певному етапі, восени, в Покровську вже не було наших військ, через обмежені можливості. Однак із 15 листопада в результаті наших наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 кілометрів квадратних території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 кв. км). Продовжуємо утримувати північну частину міста приблизно по залізничній колії", – заявив воєначальник.

Він додав, що захисникам вдалося зачистити територію на захід від Покровська – там під контролем Сил оборони близько 54 кв. км.

За словами Сирського, ситуація є складною, особливо під час туману та дощу: "Противник користується погодними умовами, щоб заходити в місто, уникаючи ураження нашими БпЛА".

Проте, заявив головком, Сили оборони надалі "лише збільшують чисельність свого угруповання в межах Покровська".

"Водночас кілька днів тому я віддав команду на відведення наших військовослужбовців із позицій за 5-7 кілометрів від Покровська, які досі там залишалися. Ідеться про позиції, які ми вже не могли ротувати і повз які просочувався противник. Подальше їх утримання було недоцільне. А ми маємо берегти життя наших військовослужбовців", – розповів військовий.

Напередодні 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ підтвердив відведення військових на вигідніші рубежі під Покровськом та Мирноградом. У командуванні вказували, що цей маневр провели для збереження життів захисників, покращення логістичного забезпечення угруповання й задля вирівнювання лінії фронту.

Також Сирський заявив, що Мирноград не перебуває в оточенні, хоча окупанти прагнуть цього. Він визнав, що у місті ускладнена логістика, але додав, що "вона здійснюється".

"Покровськ і Мирноград – добре укріплені райони нашої оборони, і ця оборона продовжується. Оборона Покровська триває вже 16 місяців. Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль. Не взяли", – акцентував воєначальник.

Головком зауважив, що на Покровському напрямку Москва збільшує чисельність свого угруповання, яке вже становить 156 000 осіб.

На цей напрямок припадає 40–50% усіх керованих авіабомб, які загарбники застосовують на фронті, вказав Сирський.

"Зараз це головний театр воєнних дій", – акцентував він.

Український аналітичний проєкт Deepstate стверджує, що північ Покровська перебуває у сірій зоні (тобто там відбуваються активні бойові дії, і невідомо, хто точно контролює цю територію. – Ред.); також сірою зоною оточено Мирноград з північного заходу:

Заштриховане – вищезгаданий відхід захисників (Мапа: Deepstate)

Мапа: Deepstate