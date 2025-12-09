В один момент в Покровську вже не було захисників, а потім відбувся наш наступ – Сирський
В один момент осені 2025 року в Покровську Донецької області вже не було українських сил. Однак у середині листопада захисники провели наступ – й наразі продовжують утримувати північ міста. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з керівниками й редакторами українських медіа, у якій взяла участь LIGA.net.
"На певному етапі, восени, в Покровську вже не було наших військ, через обмежені можливості. Однак із 15 листопада в результаті наших наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 кілометрів квадратних території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 кв. км). Продовжуємо утримувати північну частину міста приблизно по залізничній колії", – заявив воєначальник.
Він додав, що захисникам вдалося зачистити територію на захід від Покровська – там під контролем Сил оборони близько 54 кв. км.
За словами Сирського, ситуація є складною, особливо під час туману та дощу: "Противник користується погодними умовами, щоб заходити в місто, уникаючи ураження нашими БпЛА".
Проте, заявив головком, Сили оборони надалі "лише збільшують чисельність свого угруповання в межах Покровська".
"Водночас кілька днів тому я віддав команду на відведення наших військовослужбовців із позицій за 5-7 кілометрів від Покровська, які досі там залишалися. Ідеться про позиції, які ми вже не могли ротувати і повз які просочувався противник. Подальше їх утримання було недоцільне. А ми маємо берегти життя наших військовослужбовців", – розповів військовий.
Напередодні 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ підтвердив відведення військових на вигідніші рубежі під Покровськом та Мирноградом. У командуванні вказували, що цей маневр провели для збереження життів захисників, покращення логістичного забезпечення угруповання й задля вирівнювання лінії фронту.
Також Сирський заявив, що Мирноград не перебуває в оточенні, хоча окупанти прагнуть цього. Він визнав, що у місті ускладнена логістика, але додав, що "вона здійснюється".
"Покровськ і Мирноград – добре укріплені райони нашої оборони, і ця оборона продовжується. Оборона Покровська триває вже 16 місяців. Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль. Не взяли", – акцентував воєначальник.
Головком зауважив, що на Покровському напрямку Москва збільшує чисельність свого угруповання, яке вже становить 156 000 осіб.
На цей напрямок припадає 40–50% усіх керованих авіабомб, які загарбники застосовують на фронті, вказав Сирський.
"Зараз це головний театр воєнних дій", – акцентував він.
Український аналітичний проєкт Deepstate стверджує, що північ Покровська перебуває у сірій зоні (тобто там відбуваються активні бойові дії, і невідомо, хто точно контролює цю територію. – Ред.); також сірою зоною оточено Мирноград з північного заходу:
- 4 грудня співрозмовники LIGA.net у 38 окремій бригаді морпіхів заявили, що Мирноград наразі майже повністю оточений російськими військами. Ворог застосовує багато керованих авіабомб, ситуація на напрямку вкрай складна.
Коментарі (0)