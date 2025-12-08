Захисники відійшли під Покровськом і Мирноградом, вирівнявши фронт – мапа

7 корпус ДШВ підтвердив маневр у Донецькій області, щоб зберегти життя військових, покращити логістику й вирівняти лінію боєзіткнення

Українські захисники відійшли на вигідніші рубежі під Покровськом та Мирноградом Донецької області. Це підтвердили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі", – йдеться у повідомленні про ситуацію в Покровській агломерації на 20:00 8 грудня.

У корпусі додали, що цей маневр провели для збереження життів військових, покращення логістичного забезпечення угруповання й задля вирівнювання лінії фронту.

"З міркувань безпеки інформація про проведення операції певний час не оприлюднювалася, щоб уникнути ризиків зриву її виконання", – пояснили у публікації.

У 7 корпусі також повідомили, що ситуація у районі Мирнограда залишається складною, підрозділи захисників "продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі".

"Ворог активно обстрілює Мирноград з допомогою КАБів. Так, за минулий тиждень росіяни скинули на місто 21 авіабомбу. Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів", – розповіли у командуванні.

За його даними, за 7 грудня у районі Мирнограду захисники знищили 17 окупантів: "Ще одного ворожого піхотинця наші військові взяли в полон. Він не чинив опору та був затриманий під час спроби знайти їжу".

Український аналітичний проєкт Deepstate стверджує, що росіяни окупували вищезгадані Лисівку та Сухий Яр, а також Новопавлівку, Гнатівку та Ріг. Дослідники фіксують північ Покровська у сірій зоні (тобто там відбуваються активні бойові дії, і невідомо, хто точно контролює цю територію. – Ред.); також сірою зоною з північного заходу оточено Мирноград.

