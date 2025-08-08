Зеленський: РФ не зважає на крайній термін для припинення вогню, принаймні, поки що

Президент повідомив, що Україна вже отримала багато підтримки від партнерів в нових умовах, коли є дедлайн на перемир'я

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі окупанти не зважають на крайній термін для припинення вогню 8 серпня. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

"Продовжуємо активну нашу переговорну роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру для України. Справді реального миру. І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають", – розповів Зеленський.

Читайте також Війна не закінчиться 8 серпня: зашморг на шиї Путіна Трамп затягуватиме повільно

Він зауважив, що загарбники продовжили вбивати українців та здійснювати обстріли: уночі Росія атакувала Україну більш ніж сотнею дронів, а впродовж дня била авіабомбами, проводила інтенсивні штурми на фронті, знову оголошувались повітряні тривоги у містах.

"Наведу тільки один із російських злочинів війни за сьогодні. У Херсоні абсолютно свідомо скидом із російського дрона був поранений 13-річний хлопець. Йому надається допомога. Тобто триває російське полювання на цивільних у Херсоні, і це свідоме знищення життя. Наказів зупинитись російській армії не давали", – зазначив керівник України.

Також глава держави повідомив, що безпекові радники України та партнерів продовжили працювати 8 серпня: посадовців лідерів іноземних країн координує глава Офісу президент Андрій Єрмак, а тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга працює з колегами у Європі.

За словами Зеленського, Україна постійно перебуває в комунікації зі США, а партнери зі свого боку також говорять із Вашингтоном.

"Всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію. Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити", – зазначив президент.

Він зауважив: попри те, що росіяни не рахуються зі своїми втратами і блокують інформацію про них, але "вони не можуть заблокувати об’єктивну реальність – те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика".

"Санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно. Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає – допомагає завершенню війни. Сьогодні ж я погодив кілька наших нових санкційних пакетів, пакетів України, – незабаром будуть відповідні рішення", – додав глава держави.

Читайте також Росія знаходиться в глибокій економічній кризі. Економіст про вплив санкцій на РФ