Трамп про те, чи в силі дедлайн для Путіна: Залежатиме від нього

Президент США Дональд Трамп на запитання, чи залишається в силі його ультиматум до диктатора Володимира Путіна, заявив, що "це буде залежати від нього". Про це керівник Штатів повідомив під час спілкування з журналістами у Білому домі, яке транслює телеканал Fox News.

Журналіст запитав, чи все ще в силі його дедлайн до Путіна, за яким РФ має погодитись на перемир'я до 8 серпня, а інакше будуть запроваджені вторинні мита.

"Це буде залежати від нього. Побачимо, що він скаже. Це буде залежати від нього. Дуже розчарований (Ймовірно, говорить про себе. - Ред.)", - відповів Трамп.

Також керівник США спростував інформацію про те, що Путін має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським перед зустріччю з керівником Штатів.

