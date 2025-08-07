Зустріч Трампа і Путіна та її місце ще не узгоджені, попри заяви Кремля – ABC News

Посадовець американської адміністрації підтвердив, що для зустрічі з керівником США диктатор має зустрітися з главою України

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Можлива зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним ще не була узгоджена, так само не визначено місце для таких переговорів, як про це раніше заявляла російська сторона, повідомив американський телеканал ABC-News з посиланням на неназваного посадовця Білого дому.

За його словами, місце проведення зустрічі ще не визначено, і для того, аби переговори з Трампом відбулися, Путін повинен зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, чого Кремль досі не готовий зробити.

Читайте також Війна не закінчиться 8 серпня: зашморг на шиї Путіна Трамп затягуватиме повільно

Раніше про останню умову повідомляв таблоїд New York Post також з посиланням на чиновника адміністрації Трампа.

Про те, що домовленість про зустріч уже нібито досягнуто, а місце переговорів буцімто узгоджене і про нього повідомлять пізніше, заявляв помічник диктатора РФ Юрій Ушаков.

Соратник Путіна також стверджував, що наступний тиждень був "позначений як орієнтир для цієї зустрічі, але скільки днів займе підготовка, сказати важко".

Тим часом російський диктатор назвав Об'єднані Арабські емірати "одним із підхожих місць" для можливої зустрічі з Трампом.