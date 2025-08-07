Зустріч Трампа і Путіна та її місце ще не узгоджені, попри заяви Кремля – ABC News
Можлива зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним ще не була узгоджена, так само не визначено місце для таких переговорів, як про це раніше заявляла російська сторона, повідомив американський телеканал ABC-News з посиланням на неназваного посадовця Білого дому.
За його словами, місце проведення зустрічі ще не визначено, і для того, аби переговори з Трампом відбулися, Путін повинен зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, чого Кремль досі не готовий зробити.
Раніше про останню умову повідомляв таблоїд New York Post також з посиланням на чиновника адміністрації Трампа.
Про те, що домовленість про зустріч уже нібито досягнуто, а місце переговорів буцімто узгоджене і про нього повідомлять пізніше, заявляв помічник диктатора РФ Юрій Ушаков.
Соратник Путіна також стверджував, що наступний тиждень був "позначений як орієнтир для цієї зустрічі, але скільки днів займе підготовка, сказати важко".
Тим часом російський диктатор назвав Об'єднані Арабські емірати "одним із підхожих місць" для можливої зустрічі з Трампом.
- Сам же глава Штатів заявляв, що є "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, президентом України і диктатором РФ.
- Зеленський повідомив, що Україна розглядає декілька форматів зустрічей на рівні лідерів країн, що можуть привести до припинення війни. Також президент України після спілкування з главою Єврокомісії заявив, що "голос Європи звучатиме у дипломатії".
- Радник Зеленського Литвин спростував дані польського порталу Onet, який опублікував нібито пропозицію США для Росії щодо припинення вогню.
