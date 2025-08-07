Чиновник американской администрации подтвердил, что для встречи с руководителем США диктатор должен встретиться с главой Украины

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Возможная встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным еще не была согласована, так же не определено место для таких переговоров, как об этом ранее заявляла российская сторона, сообщил американский телеканал ABC-News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

По его словам, место проведения встречи еще не определено, и для того, чтобы переговоры с Трампом состоялись, Путин должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чего Кремль до сих пор не готов сделать.

Читайте также Война не закончится 8 августа: петлю на шее Путина Трамп будет затягивать медленно

Ранее о последнем условии сообщал таблоид New York Post также со ссылкой на чиновника администрации Трампа.

О том, что договоренность о встрече уже якобы достигнута, а место переговоров согласовано и о нем сообщат позже, заявлял помощник диктатора РФ Юрий Ушаков.

Соратник Путина также утверждал, что следующая неделя была "обозначена как ориентир для этой встречи, но сколько дней займет подготовка, сказать трудно".

Тем временем российский диктатор назвал Объединенные Арабские эмираты "одним из подходящих мест" для возможной встречи с Трампом.