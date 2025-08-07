Встреча Трампа и Путина и ее место еще не согласованы, несмотря на слова Кремля – ABC News
Возможная встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным еще не была согласована, так же не определено место для таких переговоров, как об этом ранее заявляла российская сторона, сообщил американский телеканал ABC-News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
По его словам, место проведения встречи еще не определено, и для того, чтобы переговоры с Трампом состоялись, Путин должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чего Кремль до сих пор не готов сделать.
Ранее о последнем условии сообщал таблоид New York Post также со ссылкой на чиновника администрации Трампа.
О том, что договоренность о встрече уже якобы достигнута, а место переговоров согласовано и о нем сообщат позже, заявлял помощник диктатора РФ Юрий Ушаков.
Соратник Путина также утверждал, что следующая неделя была "обозначена как ориентир для этой встречи, но сколько дней займет подготовка, сказать трудно".
Тем временем российский диктатор назвал Объединенные Арабские эмираты "одним из подходящих мест" для возможной встречи с Трампом.
- Сам же глава Штатов заявлял, что есть "очень большие шансы" на трехстороннюю встречу между ним, президентом Украины и диктатором РФ.
- Зеленский сообщил, что Украина рассматривает несколько форматов встреч на уровне лидеров стран, которые могут привести к прекращению войны. Также президент Украины после общения с главой Еврокомиссии заявил, что "голос Европы будет звучать в дипломатии".
- Советник Зеленского Литвин опроверг данные польского портала Onet, который опубликовал якобы предложение США для России о прекращении огня.
