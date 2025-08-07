У Зеленского опровергли "предложения" США к России, которые публиковал Onet

Спецпосланник Виткофф говорил другие вещи во время звонка, заявил советник руководителя Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО 25 июня 2025 года (Фото: Офис украинского президента)

Во время разговоры лидеров 6 августа, в которой участвовали президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп, не звучали предложения о фактическом признании оккупированных территорий за РФ и снятие большинства санкций с Москвы, рассказал советник руководителя Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Ранее такую информацию публиковал польский портал Onet.

В своем тексте медиа, ссылаясь на собственные данные и не указывая конкретных собеседников, заявило, что предложение Штатов к России якобы выглядит следующим образом:

→ прекращение огня в Украине, а не мир;

→ фактическое признание "территориальных достижений" Москвы (путем откладывания этого вопроса на 49 или 99 лет);

→ снятие большинства санкций, наложенных на РФ, и, в долгосрочной перспективе, также возвращение к сотрудничеству в энергетической сфере, то есть импорта газа и нефти страны-агрессора;

→ нет гарантии нерасширения НАТО (чего требуют россияне), а также отсутствуют обещания прекратить военную помощь Украине (Onet утверждает, что оккупанты якобы соглашаются с последним пунктом).

"Сомнительно, чтобы [спецпосланник президента США] Уиткофф или [советник российского диктатора] Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи", – отреагировал на эти данные Литвин.