Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским шаги к мирному договору, членству в ЕС и восстановлению

Евросоюз продолжит "играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира", заявила топ-чиновница блока

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Владимиром Зеленским дальнейшие действия для достижения соглашения о мире в российско-украинской войне, членства в Евросоюзе и восстановления страны. Об этом чиновница написала в соцсети X.

"Я разговаривала с Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения и будущего членства Украины в ЕС, а также ее восстановления", – рассказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что позиция Европы является четкой: "Мы полностью поддерживаем Украину".

По словам чиновницы, Евросоюз продолжит "играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира".