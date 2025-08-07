Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским шаги к мирному договору, членству в ЕС и восстановлению
Руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Владимиром Зеленским дальнейшие действия для достижения соглашения о мире в российско-украинской войне, членства в Евросоюзе и восстановления страны. Об этом чиновница написала в соцсети X.
"Я разговаривала с Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения и будущего членства Украины в ЕС, а также ее восстановления", – рассказала фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что позиция Европы является четкой: "Мы полностью поддерживаем Украину".
По словам чиновницы, Евросоюз продолжит "играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира".
- 7 августа представительница Еврокомиссии Подеста заявила, что пока рано говорить об участии представителей ЕС в будущих возможных переговорах руководителей Украины, России и США.
- Зеленский сообщил, что Украина рассматривает несколько форматов встреч на уровне лидеров стран, которые могут привести к прекращению войны.
- Ранее собеседники газеты NYT заявили, что Трамп хочет провести трехсторонние переговоры с участием себя, Зеленского и Путина, но без Европы.
