В ЕС считают, что пока рано говорить об участии их представителей в переговорах о мире
Сейчас говорить об участии представителей Евросоюза в будущих вероятных переговорах лидеров Украины, России и США еще рано. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста на брифинге 7 августа.
По ее словам, пока еще нет окончательного решения по логистике этой встречи. На фоне этого в Евросоюзе не разочарованы тем, что его представитель еще не был приглашен на трехстороннюю встречу лидеров.
"Сроки, формат и логистику еще предстоит выяснить, поэтому еще очень рано говорить точно, что произойдет... Поэтому, конечно, нет разочарования относительно того, что не было решено", – сказала Подеста.
Также она подтвердила, что в групповом звонке президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским и другими лидерами ЕС не участвовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Президент не участвовала во вчерашнем разговоре. Она была подробно проинформирована, она была на связи с лидерами. Как всегда, она поддерживает с ними связь, особенно по такому важному вопросу", – сказала Подеста.
Она подчеркнула, что позиция Европы относительно войны России против Украины неизменна: ЕС поддерживает справедливый и длительный мир.
- 6 августа в Москве состоялась встреча Путина с Уиткоффом. Трамп говорит, что они "достигли большого прогресса". После встречи Трамп позвонил Зеленскому – они обсудили то, что озвучивалось в Москве.
- После диалога Зеленский заявил, что Россия теперь, похоже, больше настроена на перемирие.
- Впоследствии Трамп сказал, что видит "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, Зеленским и Путиным.
