В ЕС считают, что пока рано говорить об участии их представителей в переговорах о мире

Пока еще несогласованы сроки, формат и логистика переговоров США, Украины и России

Флаг Евросоюза (Иллюстративное фото: Depositphotos

Сейчас говорить об участии представителей Евросоюза в будущих вероятных переговорах лидеров Украины, России и США еще рано. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста на брифинге 7 августа.

По ее словам, пока еще нет окончательного решения по логистике этой встречи. На фоне этого в Евросоюзе не разочарованы тем, что его представитель еще не был приглашен на трехстороннюю встречу лидеров.

"Сроки, формат и логистику еще предстоит выяснить, поэтому еще очень рано говорить точно, что произойдет... Поэтому, конечно, нет разочарования относительно того, что не было решено", – сказала Подеста.

Также она подтвердила, что в групповом звонке президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским и другими лидерами ЕС не участвовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Президент не участвовала во вчерашнем разговоре. Она была подробно проинформирована, она была на связи с лидерами. Как всегда, она поддерживает с ними связь, особенно по такому важному вопросу", – сказала Подеста.

Она подчеркнула, что позиция Европы относительно войны России против Украины неизменна: ЕС поддерживает справедливый и длительный мир.