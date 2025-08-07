У Євросоюзі вважають, що поки зарано говорити про участь їхніх представників у переговорах про мир
Наразі говорити про участь представників Євросоюзу в майбутніх ймовірних переговорах лідерів України, Росії та США ще зарано. Про це заявила представниця Єврокомісії Аріанна Подеста на брифінгу 7 серпня.
За її словами, наразі ще немає остаточного рішення щодо логістики цієї зустрічі. На тлі цього у Євросоюзі не розчаровані тим, що його представника ще не було запрошено на тристоронню зустріч лідерів.
"Терміни, формат і логістику ще належить з’ясувати, тому ще дуже рано говорити точно, що станеться... Тож, звичайно, немає розчарування щодо того, що не було вирішено", – сказала Подеста.
Також вона підтвердила, що у груповому дзвінку президента США Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським та іншими лідерами ЄС не брала участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Президентка не брала участі у вчорашній розмові. Її було детально проінформовано, вона була на зв’язку з лідерами. Як завжди, вона підтримує з ними зв’язок, особливо з такого важливого питання", – сказала Подеста.
Вона підкреслила, що позиція Європи щодо війни Росії проти України незмінна: ЄС підтримує справедливий і тривалий мир.
- 6 серпня у Москві відбулася зустріч Путіна з Віткоффом. Трамп каже, що вони "досягли великого прогресу". Після зустрічі Трамп зателефонував Зеленському – вони обговорили те, що озвучувалось у Москві.
- Після діалогу Зеленський заявив, що Росія тепер, начебто, більше налаштована на перемир'я.
- Згодом Трамп сказав, що бачить "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, Зеленським і Путіним.
Коментарі (0)