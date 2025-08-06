Зеленський: Схоже, тепер Росія більше налаштована на перемир'я

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Президент Володимир Зеленський після дзвінка з Дональдом Трампом та європейськими партнерами заявив, що, схоже, тепер Росія більше налаштована на припинення вогню. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

"Ми обговорили, що звучало в Москві [на зустрічі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та диктатора Володимира Путіна]. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати", – розповів Зеленський.

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Україна запропонувала, аби найближчим часом радники Києва та партнерів із питань безпеки поговорили для визначення спільної позиції, повідомив президент.

"Для нас, для України це дуже важливо. Україна точно захистить свою незалежність. І нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала", – наголосив керівник держави.

У цьому ж зверненні він зауважив: "Наша спільна з партнерами позиція – вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора – війну треба закінчувати. І робити це чесно. Дуже важливо робити це чесно".

В Україні офіційно немає посади радника з питань нацбезпеки, але зазвичай його функції виконує керівник Офісу президента Андрій Єрмак.