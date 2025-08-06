Зеленський: Схоже, тепер Росія більше налаштована на перемир'я
Президент Володимир Зеленський після дзвінка з Дональдом Трампом та європейськими партнерами заявив, що, схоже, тепер Росія більше налаштована на припинення вогню. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.
"Ми обговорили, що звучало в Москві [на зустрічі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та диктатора Володимира Путіна]. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати", – розповів Зеленський.
Україна запропонувала, аби найближчим часом радники Києва та партнерів із питань безпеки поговорили для визначення спільної позиції, повідомив президент.
"Для нас, для України це дуже важливо. Україна точно захистить свою незалежність. І нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала", – наголосив керівник держави.
У цьому ж зверненні він зауважив: "Наша спільна з партнерами позиція – вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора – війну треба закінчувати. І робити це чесно. Дуже важливо робити це чесно".
В Україні офіційно немає посади радника з питань нацбезпеки, але зазвичай його функції виконує керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- Вдень 6 серпня спецпосланець президента США Віткофф мав переговори з Путіним у Москві. Згодом Трамп написав, що на зустрічі "було досягнуто великого прогресу".
Тим часом неназваний посадовець Білого дому заявив агенції Reuters, що зустріч спецпосланця та диктатора "пройшла добре", але Вашингтон все ще планує запровадити вторинні санкції 8 серпня. Саме у цю дату спливає оголошений раніше ультиматум президента США до Росії.
- На тлі поїздки Віткоффа до Москви Трамп увів нові тарифи для Індії через купівлю російської нафти, що запрацюють через 21 день. У Білому домі повідомили Reuters, що цей тариф поєднається з попереднім і сукупно Нью-Делі платитиме 50% мито.
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